Россиян предупредили о наказании за подделку подписи

«Важным моментом является то, что преступление считается оконченным не только в момент изготовления поддельного документа, но и при его фактическом использовании. При этом если подделка не повлекла негативных последствий (например, документ не использовался), уголовной ответственности может не быть, так как отсутствует состав преступления», — сказал Адамс в беседе с РИА «Новости».