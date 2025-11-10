Популярные темы
Россиян предупредили о мошенничестве от «городских больниц»

Мошенники начали активно представляются сотрудниками медучреждений с целью обмана граждан, рассказал в беседе с RT директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«В последнее время фиксируются массовые случаи мошенничества, когда злоумышленники связываются с гражданами через популярные мессенджеры от имени городских больниц», — рассказал он.

По словам Зыкова, у мошенников есть точные персональные данные жертвы — ФИО, адрес места жительства, больница, к которой человек прикреплён.

«Они представляются сотрудниками медучреждений и просят “уточнить данные”, а затем прислать код из СМС или из сообщения в мессенджере, который якобы должен прийти от “единой медсистемы” или “портала пациентов”», — поделился он.

Но это будет поддельное сообщение, продолжил эксперт.

«После этого жертву начнут пугать взломом портала “Госуслуг” и предложат срочно связаться с поддержкой по указанным номерам телефонов. Или может позвонить человек, который представится сотрудником спецслужб. В любом случае, мошенник от имени этих организаций будет заявлять, что произошла “утечка данных”, и что необходимо “помочь в спецоперации”», — предупредил он.

После этого жертву будут убеждать взять кредиты и перевести деньги на «безопасный счёт», пояснил специалист.

«Это мошенническая схема. Никаких “операций” не существует. Сотрудники больниц и спецслужб никогда не запрашивают коды из СМС и не требуют переводить деньги. Здесь важно не сообщайте коды из СМС, не переходить по ссылкам из сообщений, и не переводить деньги, куда бы ни просили», — подытожил он.