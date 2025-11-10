Россиян предупредили о мошенничестве от «городских больниц»

«Это мошенническая схема. Никаких “операций” не существует. Сотрудники больниц и спецслужб никогда не запрашивают коды из СМС и не требуют переводить деньги. Здесь важно не сообщайте коды из СМС, не переходить по ссылкам из сообщений, и не переводить деньги, куда бы ни просили», — подытожил он.