Россиян предупредили о мошенничестве от «городских больниц»

«В последнее время фиксируются массовые случаи мошенничества, когда злоумышленники связываются с гражданами через популярные мессенджеры от имени городских больниц», — рассказал он.
По словам Зыкова, у мошенников есть точные персональные данные жертвы — ФИО, адрес места жительства, больница, к которой человек прикреплён.
«Они представляются сотрудниками медучреждений и просят “уточнить данные”, а затем прислать код из СМС или из сообщения в мессенджере, который якобы должен прийти от “единой медсистемы” или “портала пациентов”», — поделился он.
Но это будет поддельное сообщение, продолжил эксперт.
«После этого жертву начнут пугать взломом портала “Госуслуг” и предложат срочно связаться с поддержкой по указанным номерам телефонов. Или может позвонить человек, который представится сотрудником спецслужб. В любом случае, мошенник от имени этих организаций будет заявлять, что произошла “утечка данных”, и что необходимо “помочь в спецоперации”», — предупредил он.
После этого жертву будут убеждать взять кредиты и перевести деньги на «безопасный счёт», пояснил специалист.
«Это мошенническая схема. Никаких “операций” не существует. Сотрудники больниц и спецслужб никогда не запрашивают коды из СМС и не требуют переводить деньги. Здесь важно не сообщайте коды из СМС, не переходить по ссылкам из сообщений, и не переводить деньги, куда бы ни просили», — подытожил он.