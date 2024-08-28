Россиян предупредили о мошеннической схеме в Telegram на фоне ареста Дурова

«На фоне событий, связанных с арестом Павла Дурова, у многих пользователей Telegram возникает вопрос, не окажутся ли их аккаунты под угрозой. Тем более что в сети уже появилась новая мошенническая схема: под видом техподдержки преступники предлагают сделать резервную копию данных или перенести их на безопасный ресурс», — отметил эксперт.
«Этот метод основан на социальной инженерии и играет на страхе пользователя потерять свой аккаунт. Мошенники не используют сложные хакерские методы, а манипулируют эмоциями жертвы, заставляя её действовать импульсивно. Важно помнить: Telegram (как и другие мессенджеры) никогда не рассылает уведомления о заявках на удаление аккаунта», — заявил Шутов.
Собеседник RT посоветовал не переходить по ссылкам из подозрительных сообщений.
«Если вы хотите проверить официальный сайт Telegram, введите его адрес вручную в браузере. Не вводите личные данные: никогда не делитесь своими номером телефона, кодом безопасности или другой конфиденциальной информацией в ответ на сообщения от неизвестных отправителей», — рассказал аналитик.
Кроме того, Шутов посоветовал включить двухфакторную аутентификацию.
«Это дополнительный уровень защиты, который требует ввода пароля не только при входе в аккаунт, но и при каждом новом подключении с нового устройства. Будьте внимательны: не спешите реагировать на сообщения от неизвестных отправителей. Внимательно читайте текст и не поддавайтесь панике», — подчеркнул киберэксперт.