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Россиян предупредили о мошеннической схеме в Telegram на фоне ареста Дурова

В сети появилась новая мошенническая схема: под видом техподдержки Telegram преступники предлагают сделать резервную копию данных или перенести их на безопасный ресурс, предупредил в беседе с RT Василий Шутов, преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА.

Источник: AP 2023

«На фоне событий, связанных с арестом Павла Дурова, у многих пользователей Telegram возникает вопрос, не окажутся ли их аккаунты под угрозой. Тем более что в сети уже появилась новая мошенническая схема: под видом техподдержки преступники предлагают сделать резервную копию данных или перенести их на безопасный ресурс», — отметил эксперт.

Специалист предупредил, что в сообщении жертву пугают потерей доступа к своим чатам, переписке, а также каналам, и предлагают перейти по сторонней ссылке, ввести номер телефона и код безопасности.

«Этот метод основан на социальной инженерии и играет на страхе пользователя потерять свой аккаунт. Мошенники не используют сложные хакерские методы, а манипулируют эмоциями жертвы, заставляя её действовать импульсивно. Важно помнить: Telegram (как и другие мессенджеры) никогда не рассылает уведомления о заявках на удаление аккаунта», — заявил Шутов.

Собеседник RT посоветовал не переходить по ссылкам из подозрительных сообщений.

«Если вы хотите проверить официальный сайт Telegram, введите его адрес вручную в браузере. Не вводите личные данные: никогда не делитесь своими номером телефона, кодом безопасности или другой конфиденциальной информацией в ответ на сообщения от неизвестных отправителей», — рассказал аналитик.

Кроме того, Шутов посоветовал включить двухфакторную аутентификацию.

«Это дополнительный уровень защиты, который требует ввода пароля не только при входе в аккаунт, но и при каждом новом подключении с нового устройства. Будьте внимательны: не спешите реагировать на сообщения от неизвестных отправителей. Внимательно читайте текст и не поддавайтесь панике», — подчеркнул киберэксперт.