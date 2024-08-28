Россиян предупредили о мошеннической схеме в Telegram на фоне ареста Дурова

«На фоне событий, связанных с арестом Павла Дурова, у многих пользователей Telegram возникает вопрос, не окажутся ли их аккаунты под угрозой. Тем более что в сети уже появилась новая мошенническая схема: под видом техподдержки преступники предлагают сделать резервную копию данных или перенести их на безопасный ресурс», — отметил эксперт.