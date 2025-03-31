Россиян предупредили, как заложенность носа может привести к воспалению мозга

Заложенность носа чаще всего вызвана воспалением слизистой оболочки носовых ходов. Это может быть результатом вирусной или бактериальной инфекции, аллергической реакции, полипов носа или других заболеваний. Многие привыкли терпеть неудобства или использовать капли для временного облегчения, не задумываясь о том, что за этим симптомом может стоять более серьезная угроза.