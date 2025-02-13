Россиян предупредили, что дарственные теперь нужно заверять у нотариуса

Новый закон приняли прежде всего затем, чтобы исключить мошеннические схемы. Они очень распространены именно в сделках с дарственными. Так, мошенники могут заставить владельца жилья написать дарственную или уговорить сделать это, обманув его. Это самый распространенный вариант незаконного отъема жилья. Также аферисты могут предложить договор дарения под видом договора купли-продажи или пожизненной ренты. Таким способом, как правило, обманывают пожилых людей, которые не разбираются в юридических тонкостях и не могут попросить у кого-нибудь совета. При этом признать договор дарения незаконным очень сложно. Намного проще предупредить такие нечестные сделки заранее, чем потом решать возникшую проблему.