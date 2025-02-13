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Россиян предупредили, что дарственные теперь нужно заверять у нотариуса

В январе 2025 года вступил в силу Федеральный закон № 459-ФЗ от 13.12.2024 года. Согласно ему, дарственные на недвижимость теперь нужно заверять у нотариуса.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

Как пишет «Роскачество», речь идет обо всех сделках, то есть степень родства (родственники, супруги), как и его отсутствие, не играют никакой роли.

Новый закон приняли прежде всего затем, чтобы исключить мошеннические схемы. Они очень распространены именно в сделках с дарственными. Так, мошенники могут заставить владельца жилья написать дарственную или уговорить сделать это, обманув его. Это самый распространенный вариант незаконного отъема жилья. Также аферисты могут предложить договор дарения под видом договора купли-продажи или пожизненной ренты. Таким способом, как правило, обманывают пожилых людей, которые не разбираются в юридических тонкостях и не могут попросить у кого-нибудь совета. При этом признать договор дарения незаконным очень сложно. Намного проще предупредить такие нечестные сделки заранее, чем потом решать возникшую проблему.

Теперь собственник должен сначала заверить договор дарения у нотариуса. Только после этого данные передаются в Росреестр. Срок регистрации нотариальных сделок составляет 24 часа.

Тем временем Росреестр объяснил, как изменятся правила регистрации земельных участков. В России с 1 марта нельзя будет зарегистрировать сделку с землей, если ее границы не внесены в единый государственный реестр недвижимости.