Россиян предостерегли о рисках обращения к косметологам без лицензии

Накануне «Российская газета» сообщила о том, что врачи выступили за ужесточение наказаний для косметологов, работающих без лицензий. Байкальская ассоциация специалистов эстетической медицины предложила ввести штрафы до 400 тысяч рублей для таких специалистов.
«При выборе специалиста по оказанию косметологических и эстетических услуг пациенту необходимо убедиться в наличии лицензии на оказание соответствующей медицинской деятельности у медицинской организации, а также изучить квалификацию врача», — говорится в сообщении ведомства.
Специалисты подчеркнули, что обращение в кабинеты и клиники без лицензии может привести к серьезным последствиям для здоровья и жизни пациента. Поэтому важно быть внимательными и не рисковать своим состоянием, выбирая профессионалов в области эстетической медицины.
Зачастую женщины при покупке косметики используют тестеры. С их помощью можно понять, подойдет ли тот или иной продукт. Ранее россиянам объяснили, опасно ли использовать тестеры.