Россиян предостерегли о рисках обращения к косметологам без лицензии

Специалисты подчеркнули, что обращение в кабинеты и клиники без лицензии может привести к серьезным последствиям для здоровья и жизни пациента. Поэтому важно быть внимательными и не рисковать своим состоянием, выбирая профессионалов в области эстетической медицины.