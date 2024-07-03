Россиян предложили не наказывать за опоздания в жару

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В число тяжёлых погодных условий авторы идеи считают нужным включить: жару, сильный гололёд, метель, шторм, ливень. Жарой они предложили считать ситуацию, когда столбики термометров поднимаются выше +28,5 °C.
Аномальная жара, торнадо в Москве и недавний ураган в Санкт-Петербурге подтолкнули парламентариев предложить новый законопроект. Если предложенные поправки в трудовой кодекс примут, граждан России нельзя будет наказывать за опоздания на работу из-за тяжёлых погодных условий. О новой инициативе депутатов рассказали РИА Новости.
В число тяжёлых погодных условий авторы идеи считают нужным включить: жару, сильный гололёд, метель, шторм, ливень. Жарой они предложили считать ситуацию, когда столбики термометров поднимаются выше +28,5 °C.