Россиян предложили не наказывать за опоздания в жару

Аномальная жара, торнадо в Москве и недавний ураган в Санкт-Петербурге подтолкнули парламентариев предложить новый законопроект. Если предложенные поправки в трудовой кодекс примут, граждан России нельзя будет наказывать за опоздания на работу из-за тяжёлых погодных условий. О новой инициативе депутатов рассказали РИА Новости.