Россиян обяжут регистрироваться на маркетплейсах через «Госуслуги»

Россиян планируют обязать регистрироваться на маркетплейсах через портал «Госуслуги». Соответствующие поправки к законам «О связи», «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» подготовило правительство, пишет Forbes со ссылкой на документ.
Какие изменения предполагаются
Регистрироваться через «Госуслуги» придется в интернет-магазинах, а также в сервисах по поиску работы, на досках объявлений и на порталах по предложению услуг. Банки, операторы связи, интернет-магазины должны будут добавить биометрию в качестве способа авторизации в своих приложениях и личных кабинетах.
Сотрудникам упомянутых организаций запретят использовать иностранные мессенджеры для общения с клиентами, говорится в документе.
«В рамках этой работы разработаны два ключевых пакета законопроектов. Первый посвящен борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством, второй — регулированию цифровых платформ. Оба призваны защитить человека, предоставив ему надежные инструменты для противостояния мошенникам», — сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.
Григоренко анонсировал новшества в ноябре прошлого года. Кабмин совместно с правоохранительными органами и Центробанком подготовил пакет мер против кибермошенничества, в том числе для борьбы с обманом через звонки и оформление кредитов. «Гражданам станет доступен широкий набор инструментов, который поможет им обезопасить себя от телефонного и интернет-мошенничества», — сообщил вице-премьер.
В декабре группа сенаторов и депутатов подготовила законопроект, который обяжет цифровые площадки информировать пользователей о содержании видеоигр, а издателей — идентифицировать игроков через мобильный номер или портал «Госуслуги».
Согласно законопроекту, владельцы сервисов должны будут предоставлять издателям техническую возможность уведомлять пользователей о наличии брани, сцен насилия, изображений алкоголя или курения, а также элементов, способных вызвать страх, ужас или панику.
Авторизацию пользователей предлагают проводить через абонентский номер, портал «Госуслуги» или Единую биометрическую систему. Также предлагается ввести экспертизу видеоигр для выявления в них информации, запрещенной к распространению в России.