Россиян обяжут регистрироваться на маркетплейсах через «Госуслуги»

Григоренко анонсировал новшества в ноябре прошлого года. Кабмин совместно с правоохранительными органами и Центробанком подготовил пакет мер против кибермошенничества, в том числе для борьбы с обманом через звонки и оформление кредитов. «Гражданам станет доступен широкий набор инструментов, который поможет им обезопасить себя от телефонного и интернет-мошенничества», — сообщил вице-премьер.