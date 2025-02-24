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Россиян обманывают на форумах, посвященных защите от мошенников

Мошенники начали использовать новую тактику для обмана граждан, прибегая к форумам, посвящённым защите от злоумышленников. Об этом сообщили в понедельник в банке ВТБ.

Мадина Эбзеева
Автор ВФокусе Mail
Источник: Reuters

Как уточнили специалисты, мошенники сначала активно звонят своим жертвам, которые, в поисках защиты от обмана, начинают искать информацию в интернете. В это время на тематических сайтах и форумах злоумышленники размещают комментарии, нацеленные именно на таких людей, передают Вести.ru.

Под видом обычных пользователей мошенники внушают жертвам, что им срочно нужно «спасти» свои деньги после контакта с преступниками. В результате жертвы переводят свои средства на счета злоумышленников.

В ВТБ настоятельно порекомендовали «включать голову» в ситуациях, связанных с денежными вопросами. В банке подчеркнули, что деньги находятся в безопасности, когда хранятся на счетах в финансовых учреждениях.

Ранее в Министерстве внутренних дел предупредили россиян о новой схеме мошенничества, нацеленной на получение доступа к аккаунтам на портале «Госуслуги».