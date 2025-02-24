Россиян обманывают на форумах, посвященных защите от мошенников

Как уточнили специалисты, мошенники сначала активно звонят своим жертвам, которые, в поисках защиты от обмана, начинают искать информацию в интернете. В это время на тематических сайтах и форумах злоумышленники размещают комментарии, нацеленные именно на таких людей, передают Вести.ru.