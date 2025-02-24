Россиян обманывают на форумах, посвященных защите от мошенников

Как уточнили специалисты, мошенники сначала активно звонят своим жертвам, которые, в поисках защиты от обмана, начинают искать информацию в интернете. В это время на тематических сайтах и форумах злоумышленники размещают комментарии, нацеленные именно на таких людей, передают Вести.ru.
Под видом обычных пользователей мошенники внушают жертвам, что им срочно нужно «спасти» свои деньги после контакта с преступниками. В результате жертвы переводят свои средства на счета злоумышленников.
В ВТБ настоятельно порекомендовали «включать голову» в ситуациях, связанных с денежными вопросами. В банке подчеркнули, что деньги находятся в безопасности, когда хранятся на счетах в финансовых учреждениях.
Ранее в Министерстве внутренних дел предупредили россиян о новой схеме мошенничества, нацеленной на получение доступа к аккаунтам на портале «Госуслуги».