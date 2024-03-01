Россиян научили снимать стресс без таблеток по методу Наполеона

Первый способ — это релаксационное питание. По словам врача, перед приёмом пищи следует сделать небольшую паузу, чтобы отвлечься от роящихся в голове мыслей. Также необходимо исключить внешние раздражители, в первую очередь — телефон. Бузунов предлагает попробовать новую технику жевания. Сначала нужно каждый кусочек еды пару секунд просто подержать во рту, а после сделать 30 жевательных движений, обращая внимания на каждое из них. По аналогии с этикетом аристократов, положив еду в рот, уберите столовый прибор. Не стоит накалывать на вилку новый кусок, пока вы тщательно не пережевали предыдущий.
Такая техника питания приносит пользу пищеварению, ускоряет насыщение организма и снижает риск переедания. А главное, понижается уровень стресса, что позволяет улучшить самочувствие, ощутить прилив сил, бодрости и энергии для предстоящих дел.
Второй способ побороть тревожность — дыхательная техника. То, как мы дышим, оказывает влияние на психологический фон вокруг нас. Врач София Черкасова советует прибегнуть к биологической обратной связи (БОС), чтобы вмешаться в реакции нервной системы. Для этого следует расположиться на кресле или диване, расслабив мышцы в спине и плечах. Начинайте делать медленный вдох, считая до 4-х, затем задержите дыхание и продолжайте считать до 7-ми. После этого следует медленный выдох, в который вам нужно сосчитать от 1 до 8-ми.
Такую практику Черкасова рекомендует использовать 4−5 раз на дню по 5 минут. Это также поможет снять напряжение и тревожность. Заметный результат проявится через 2−3 недели.
Ещё один эффективный способ побороть стресс — техника Наполеона. Она будет полезна для тех, кто не может отвлечься от проблем, требующих решения в ближайшее время. Чтобы очистить голову от тяжести гнетущих мыслей, нужно осознанно отложить решение этих задач на будущее. Важно определить точное время, которое вы посвятите этим делам.
Название связано с самим французским полководцем, который в мемуарах упоминал, что перед сном представлял себе комод с открытыми ящиками, куда он складывает свои незаконченные дела, сворачивая их в свитки, а затем укладывая их в комод, который закрывал после этой процедуры. Важно говорить себе, что эти ящики будут открыты вами в определённое время, к примеру, завтра.