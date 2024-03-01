Россиян научили снимать стресс без таблеток по методу Наполеона

Первый способ — это релаксационное питание. По словам врача, перед приёмом пищи следует сделать небольшую паузу, чтобы отвлечься от роящихся в голове мыслей. Также необходимо исключить внешние раздражители, в первую очередь — телефон. Бузунов предлагает попробовать новую технику жевания. Сначала нужно каждый кусочек еды пару секунд просто подержать во рту, а после сделать 30 жевательных движений, обращая внимания на каждое из них. По аналогии с этикетом аристократов, положив еду в рот, уберите столовый прибор. Не стоит накалывать на вилку новый кусок, пока вы тщательно не пережевали предыдущий.