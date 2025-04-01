Россиян могут заставить регистрировать домашних животных

Чего именно ждать как любителям животных, так и профессиональным заводчикам, рассказал РБК. По данным издания, министерство предлагает внести поправки в ст. 13 федерального закона № 498 «Об ответственном обращении с животными» и обязать владельцев регистрировать и ставить на учет домашних животных.