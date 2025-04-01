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Россиян могут заставить регистрировать домашних животных

Так Министерство природы предлагает обезопасить граждан от нападений.

Георгий Мазуркевич
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

Нападения животных на людей остаются актуальной проблемой, с которой борются законотворцы — Министерство природы подготовило целый пакет законопроектов, который поможет отчасти решить этот вопрос.

Чего именно ждать как любителям животных, так и профессиональным заводчикам, рассказал РБК. По данным издания, министерство предлагает внести поправки в ст. 13 федерального закона № 498 «Об ответственном обращении с животными» и обязать владельцев регистрировать и ставить на учет домашних животных.

Кроме этого, министерство предлагает создать в регионах горячие линии, куда можно будет обращаться в случае нападений животных на людей, а также регулировать деятельность заводчиков собак с помощью обязательного лицензирования.

Все три законопроекта, как сообщили в ведомстве, находятся «в высокой степени готовности» — сейчас по ним завершается межведомственное согласование, и уже в течение месяца финальные версии законопроектов могут опубликовать.

Рабочую группу по вопросам изменения законодательства в части обращения с бездомными животными создали по инициативе председателя Госдумы Вячеслава Володина. Возглавила группу глава комитета по вопросам семьи, отцовства, материнства и детства нижней палаты Нина Останина.

Ранее Госдума внесла на рассмотрение законопроект, который предлагает разрешить убивать бездомных животных: эта инициатива вызвала жаркие общественные дискуссии.