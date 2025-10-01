Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия ждет ответа Трампа на предложение Путина по ДСНВ

Россия ждет реакции президента США Дональда Трампа на предложение российского президента Владимира Путина по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

Источник: Пресс-служба Президента России

Об этом заявил заместитель главы российского МИДа Сергей Рябков. По его словам, инициатива создает новую ситуацию для американской стороны, которая привыкла к борьбе с Россией и Китаем.

«Если говорить о реакции в публичной плоскости, то кроме суперкороткого, но позитивного комментария официального представителя Белого дома, реакции нет. За закрытыми дверями мы чувствуем в контактах, что у американцев есть стремление получше разобраться, что имеет в виду российская сторона. Но в целом я не ожидаю, что они отреагируют развернуто. Поскольку заявление сделано президентом, я думаю, мы вправе ожидать президентской же реакции из Вашингтона», — сказал Сергей Рябков ТАСС.

Срок действия ДСНВ истекает в феврале 2026 года. 22 сентября президент РФ Владимир Путин заявил о готовности России придерживаться центральных количественных ограничений по соглашению в течение еще года после этого срока, если США возьмут на себя те же обязательства. Он поручил профильным ведомствам отслеживать деятельность американской стороны в этой сфере. Белый дом сообщал, что Дональд Трамп прокомментирует это предложение.

Подробнее — в материале «Ъ» «Ограничение срока бездействия».