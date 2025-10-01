Россия ждет ответа Трампа на предложение Путина по ДСНВ

«Если говорить о реакции в публичной плоскости, то кроме суперкороткого, но позитивного комментария официального представителя Белого дома, реакции нет. За закрытыми дверями мы чувствуем в контактах, что у американцев есть стремление получше разобраться, что имеет в виду российская сторона. Но в целом я не ожидаю, что они отреагируют развернуто. Поскольку заявление сделано президентом, я думаю, мы вправе ожидать президентской же реакции из Вашингтона», — сказал Сергей Рябков ТАСС.