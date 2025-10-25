Россия якобы тайно закупает технологии для защиты атомного флота

Россия, по данным расследования Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), якобы тайно закупала западные технологии для укрепления системы защиты своего атомного подводного флота в Арктике. Об этом говорится в совместном материале немецких СМИ NDR, WDR и Süddeutsche Zeitung, подготовленном в сотрудничестве с девятью иностранными редакциями. Проект получил название «Русские секреты» и, как утверждают его авторы, основан на судебных документах, интервью с разведчиками и утечках записей, оказавшихся в распоряжении ICIJ.
Журналисты заявляют, что речь идёт о якобы существующей сети закупок в рамках программы «Гармония». В течение примерно десяти лет европейские, американские и азиатские поставщики, по их версии, продали кипрской компании Mostrello, связанной с российским оборонным подрядчиком, оборудование общей стоимостью свыше 50 миллионов долларов, включая гидролокаторы, подводных роботов, оптоволоконные кабели и исследовательские суда. Эти технологии, как утверждается, используются для морской системы наблюдения, предназначенной для отслеживания подлодок НАТО в Баренцевом море.
ICIJ сообщает, что следы закупок указывают на районы у побережья Мурманска, Новой Земли и Земли Александры, где датчики системы «Гармония» якобы образуют дугообразную линию. В утёкших документах упоминаются десятки поставщиков, в основном из Европы, а также сеть подставных компаний, зарегистрированных на Сейшелах, в Белизе и на Британских Виргинских островах. По версии авторов, эти структуры использовались для сокрытия связи с Россией и координации поставок оборудования двойного назначения.