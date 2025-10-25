Россия якобы тайно закупает технологии для защиты атомного флота

ICIJ сообщает, что следы закупок указывают на районы у побережья Мурманска, Новой Земли и Земли Александры, где датчики системы «Гармония» якобы образуют дугообразную линию. В утёкших документах упоминаются десятки поставщиков, в основном из Европы, а также сеть подставных компаний, зарегистрированных на Сейшелах, в Белизе и на Британских Виргинских островах. По версии авторов, эти структуры использовались для сокрытия связи с Россией и координации поставок оборудования двойного назначения.