Россия вошла в пятерку стран по турпотоку на Кубе

В 2023 году государство посетило рекордное количество российских туристов — 185 тысяч человек, сообщает Национальное управление статистики и информации Кубы.
В течение первых пяти месяцев 2024 года на Кубу прибыло свыше миллиона путешественников из разных стран. На первом месте в списке — Канада (540 тысяч туристов). Также в рейтинг вошли: США — 102 тысяч человек, Англия — 33 тысячи и кубинцы, проживающие за рубежом — 130 тысяч. Важно отметить, что турпоток увеличился почти на 40 тысяч человек по сравнению с таким же периодом в 2023 году.
В 2021 году, когда ковидные ограничения были на пике, Россия стала ведущей страной по количеству туристов, отправившихся на Кубу, — страну посетили 145 тысяч человек. Но и после пандемии COVID-19 остров остался востребованным для отдыхающих, что принесло значительные выгоды для экономики Кубы, которая напрямую зависит от туризма.
Сейчас, чтобы въехать в страну, россиянам понадобится загранпаспорт и обратные билеты. Находиться на территории Кубы можно без визы в течение 90 дней. Также не менее чем за 48 часов до вылета нужно заполнить электронную анкету D'Viajeros, которая позволяет упростить процедуру въезда. После этого туристу на электронную почту придет файл с QR-кодом, его необходимо предъявить по прибытии в аэропорт.
Также Куба предлагает разнообразные варианты размещения. Например, отель четыре звезды на 7 дней в июле с типом питания all inclusive обойдется примерно в 229 тыс. рублей на двоих.
Автор: Елизавета Чеботарева