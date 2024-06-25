Россия вошла в пятерку стран по турпотоку на Кубе

В течение первых пяти месяцев 2024 года на Кубу прибыло свыше миллиона путешественников из разных стран. На первом месте в списке — Канада (540 тысяч туристов). Также в рейтинг вошли: США — 102 тысяч человек, Англия — 33 тысячи и кубинцы, проживающие за рубежом — 130 тысяч. Важно отметить, что турпоток увеличился почти на 40 тысяч человек по сравнению с таким же периодом в 2023 году.