Россия спасает сирийских христиан и алавитов, которые бегут от резни Дамаска

Симон аль-Вакиль и Набиль Абдалла уехали из Сирии в том момент, когда Башар Асад уже фактически лишился власти. Le Journal du Dimanche пообщались с аль-Вакилем и выяснили мотивы его переезда. По его словам, выбора у них не было. В Россию перебрались свыше 1500 человек. Это алавиты и сунниты. При этом, сирийцы до сих пор обращаются к российским властям и просят убежища.