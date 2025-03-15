Россия спасает сирийских христиан и алавитов, которые бегут от резни Дамаска

Симон аль-Вакиль и Набиль Абдалла уехали из Сирии в том момент, когда Башар Асад уже фактически лишился власти. Le Journal du Dimanche пообщались с аль-Вакилем и выяснили мотивы его переезда. По его словам, выбора у них не было. В Россию перебрались свыше 1500 человек. Это алавиты и сунниты. При этом, сирийцы до сих пор обращаются к российским властям и просят убежища.
— Мы чувствуем себя совершенно беспомощными перед ситуацией на месте, каждый день мы узнаем, что в том или ином населенном пункте происходят убийства, идут преследования и устраиваются публичные расправы, — рассказал он.
Политолог-международник, востоковед, эксперт РСМД Елена Супонина считает, что ожидать большого притока переселенцев из Сирии не стоит. Обычно сирийцы переезжают туда, где уже сформированы общины. Для тех же, кто остался, есть риски, хотя захватившие власть в Дамаске уверяют, что угрозы никакой нет.
— Новые власти преподают этнические чистки как политическое противостояние между ними и сторонниками прежних властей. В стане последних оказалось больше всего христиан и алавитов, к общине которых принадлежит и семейство экс-президента Башара Асада. На самом деле, резня, устроенная новым сирийским правительством — разборки на конфессиональной почве, что добавляет сложностей в разрешение этих противоречий, — пояснила Супонина.
Наплыва сирийских беженцев стоит ожидать в Ливане, Франции и даже в Бразилии и Аргентине. В Россию приедут те, у кого здесь уже есть родственники.
Российские войска продолжают помогать тем, кто оказался в трудной ситуации. Представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что на авиабазе Хмеймим разметили около 8 тысяч человек, искавших убежище от погромов.