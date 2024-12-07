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Россия расширила перечень стран, которым доступна электронная виза

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Расширен перечень стран, граждане которых могут приезжать в Россию по единой электронной визе, теперь в список входят 64 государства, сообщается на официальном сайте правительства РФ.

Источник: © РИА Новости

«Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение, расширяющее перечень иностранных государств, граждане которых могут оформить единую электронную визу для въезда в Россию», — сообщили в кабмине.

В перечень добавлены Барбадос, Бутан, Зимбабве, Иордания, Кения, Папуа — Новая Гвинея, Сент-Люсия, Тонга, Тринидад и Тобаго, Туркменистан, Эсватини. Из перечня были исключены Сербия и Андорра, с которыми заключены двусторонние соглашения о взаимных безвизовых поездках граждан.

«Таким образом, теперь в перечень входят 64 государства», — отметили в правительстве РФ.

Механизм выдачи электронных виз стартовал 1 августа 2023 года. Визы оформляются на портале МИД России для туристических, деловых, гуманитарных и гостевых поездок. Для получения электронной визы не требуется приглашений, брони в отеле или каких‑либо других документов, подтверждающих цель путешествия. Оформление занимает не более четырех дней. Детям до шести лет визу оформляют бесплатно.