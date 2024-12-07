Россия расширила перечень стран, которым доступна электронная виза

Механизм выдачи электронных виз стартовал 1 августа 2023 года. Визы оформляются на портале МИД России для туристических, деловых, гуманитарных и гостевых поездок. Для получения электронной визы не требуется приглашений, брони в отеле или каких‑либо других документов, подтверждающих цель путешествия. Оформление занимает не более четырех дней. Детям до шести лет визу оформляют бесплатно.