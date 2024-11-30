Россия пригласила войска КНДР принять участие в параде Победы в Москве

Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что Москва ожидает «положительного решения» КНДР на приглашение направить в Москву подразделения вооруженных сил для участия в военном параде на Красной площади 9 мая. Он сказал об этом на встрече с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в Пхеньяне.