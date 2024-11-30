Россия пригласила войска КНДР принять участие в параде Победы в Москве

Белоусов выразил признательность за «курс на углубление связей с Россией» и отметил, что ратификация Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве «подтверждает двустороннюю заинтересованность в комплексном развитии союзнических отношений». Министр назвал КНДР «одной из немногих стран, которая проводит абсолютно независимую внешнюю политику».
Слова господина Белоусова приводит Минобороны России. Как сообщал ЦТАК, стороны обсудили углубление «всеобъемлющего стратегического партнерства». Лидер КНДР осудил Запад за то, что он разрешил Украине наносить удары дальнобойным оружием по России.