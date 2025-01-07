Россия поднялась в мировом рейтинге IQ

Россия заняла шестую строчку мирового интеллектуального рейтинга IQ. Об этом сообщает Международный реестр IQ (International IQ Organization), который опубликовал свежую статистику. Рейтинг составили по результатам тестирования почти 1,4 миллиона человек из 127 стран. Все участники выполнили одинаковые задания для оценки интеллектуальных способностей.