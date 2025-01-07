Россия поднялась в мировом рейтинге IQ

Тест в этом году прошли 19 985 россиян, их средний IQ равен 103,31. Годом ранее этот показатель составлял лишь 100,64.
Лидером уже традиционно последние годы является Китай, его средний показатель IQ 107,43. Второе место у Ирана — 106,63. На третьей строчке Южная Корея — 106,57. Четвертое и пятое места заняли Япония (106,54) и Сингапур (105,25).
А что с интеллектом у ведущих западных стран? Франция 17-е место, Италия — 19, США — 27, Германия — 34.
Справка РГ
Тесты IQ не оценивают уровень знаний, эрудированности или креативности. Они были созданы для измерения так называемого общего интеллекта — разных аспектов умственных способностей: вербальных, аналитических, логических, визуально-пространственных, а также рабочей памяти.
Единого стандартного и универсального IQ-теста не существует. Например, один из самых известных — Стэнфорд-Бине. Тест оценивает интеллект ребенка по 5 параметрам: подвижный интеллект — способность человека анализировать и решать задачи независимо от накопленного опыта; вербальный интеллект и общие знания; математическое мышление; визуально-пространственный интеллект; рабочая память.
Есть тесты Векслера, Айзенка, свой вариант предложили российские психологи для оценки общего интеллекта школьников 7−9 классов.