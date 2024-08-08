Россия планирует туристическую миссию на МКС

Также в экспедицию включены предстартовая подготовка на космодроме, которая займёт три недели, непосредственно полёт на станцию и пребывание на ней с выполнением программы полёта, фото- и видеосъёмки, возвращение на Землю и прохождение послеполётной реабилитации.