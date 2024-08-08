Россия планирует туристическую миссию на МКС

«Планируемый старт полета III-IV квартал 2025 года. Место запуска — космодром Байконур (Казахстан). Длительность полета до МКС — около 3 часов. Планируемый период пребывания на МКС — 10 дней. Суммарный срок подготовки к полету — 10 месяцев. Срок активной подготовки к полету 4−5 месяцев», — говорится в сообщении.
Указывается, что полёт и спуск будут осуществлены в команде профессиональных космонавтов. Корабль рассчитан на двух туристов, ещё одно место займёт профессиональный космонавт.
Планируемая экспедиция включает первичное медицинское освидетельствование, формирование и утверждение программы полета, личных и научных экспериментов, подготовку к полёту, тренировки и испытания на наземном оборудовании.
Отмечается, что подготовка будет проходить очно в Центре подготовки космонавтов, участникам не требуются специальные знания и умения — всё необходимое будет изучено и отработано в рамках программы.
Для участников будут изготовлены индивидуальные скафандры, которые после полёта можно будет забрать на память.
Также в экспедицию включены предстартовая подготовка на космодроме, которая займёт три недели, непосредственно полёт на станцию и пребывание на ней с выполнением программы полёта, фото- и видеосъёмки, возвращение на Землю и прохождение послеполётной реабилитации.