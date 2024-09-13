Россия перестала быть одной из самых пьющих стран в мире

«Сегодня потребление алкоголя в нашей стране составляет порядка 8,4 литра на человека в год, если говорить о данных 2023 года. А в начале 2000-х годов показатели потребления алкоголя были в двузначных цифрах», — такие слова министра приводит информационное агентство РИА.