Россия перестала быть одной из самых пьющих стран в мире

В 1990-х Россия была одним из мировых лидеров по употреблению алкоголя на душу населения, но сейчас эта тенденция изменилась. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай.
«Сегодня потребление алкоголя в нашей стране составляет порядка 8,4 литра на человека в год, если говорить о данных 2023 года. А в начале 2000-х годов показатели потребления алкоголя были в двузначных цифрах», — такие слова министра приводит информационное агентство РИА.
Кроме того, по словам Сагалая, общая заболеваемость алкоголизмом в России с начала нынешнего десятилетия снизилась на 11,6%, а число людей с алкогольной зависимостью уменьшилось почти на 4,4%.
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