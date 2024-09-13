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Россия перестала быть одной из самых пьющих стран в мире

Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения РФ.

Георгий Мазуркевич
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

В 1990-х Россия была одним из мировых лидеров по употреблению алкоголя на душу населения, но сейчас эта тенденция изменилась. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай.

«Сегодня потребление алкоголя в нашей стране составляет порядка 8,4 литра на человека в год, если говорить о данных 2023 года. А в начале 2000-х годов показатели потребления алкоголя были в двузначных цифрах», — такие слова министра приводит информационное агентство РИА.

Кроме того, по словам Сагалая, общая заболеваемость алкоголизмом в России с начала нынешнего десятилетия снизилась на 11,6%, а число людей с алкогольной зависимостью уменьшилось почти на 4,4%.

Ранее рассказывали о том, что ученые нашли одну из ключевых причин развития алкоголизма.