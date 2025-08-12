Россия ответит Баку: чем грозит Азербайджану помощь Украине

«Портят отношения с таким соседом, как Россия — не от большого ума. Если наши прилавки опустеют без азербайджанских товаров — для нас ничего не изменится. А вот для них — очень сильно. Особенно если “пощипать” их бизнес здесь», — написал депутат в своем телеграм-канале.