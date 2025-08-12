Россия ответит Баку: чем грозит Азербайджану помощь Украине

Символический жест
Кандидат исторических наук, замдиректора ИСИП РУДН Евгений Семибратов, считает, что выделение Азербайджаном $2 млн Украине на электрооборудование носит скорее символический характер, чем является реальной экономической поддержкой.
«Этот шаг Баку, вероятно, выражает недовольство законными ударами России по энергетическим объектам Украины, часть которых связана с азербайджанской компанией SOCAR. Однако в преддверии возможного саммита Владимира Путина и Дональда Трампа, который может кардинально изменить геополитическую ситуацию, такой ход выглядит не до конца продуманным», — отметил эксперт в беседе с ВФокусе Mail.
По его мнению, действия Азербайджана продиктованы эмоциями, а не стратегическим расчетом, и могут быть попыткой продемонстрировать Москве свою позицию. Семибратов также указывает на слухи о возможных поставках советских боеприпасов из Азербайджана на Украину, хотя подтверждающих доказательств этому пока нет.
Если такие поставки действительно осуществляются, это может серьезно осложнить отношения между Москвой и Баку. Россия внимательно следит за подобными сигналами, и реакция может быть жесткой.
Эксперт добавил, что в условиях тесных экономических связей Азербайджана с Россией, включая экспорт сельскохозяйственной продукции и транзит нефти, любое обострение может дорого обойтись Баку.
Продуктовое эмбарго
В Госдуме уже предложили ввести запрет на импорт азербайджанских товаров в ответ на поддержку Украины. По словам депутата Андрей Гурулева, Россия располагает широким арсеналом мер: от усиления санитарного контроля за азербайджанской продукцией до полного прекращения ее ввоза.
«Портят отношения с таким соседом, как Россия — не от большого ума. Если наши прилавки опустеют без азербайджанских товаров — для нас ничего не изменится. А вот для них — очень сильно. Особенно если “пощипать” их бизнес здесь», — написал депутат в своем телеграм-канале.
Россия также может пересмотреть условия транзита азербайджанской нефти через свою инфраструктуру, что станет дополнительным рычагом давления. Учитывая, что в России проживает значительная азербайджанская диаспора, усиление миграционных проверок также может стать болезненной мерой.
«Повышенное внимание к законности пребывания граждан Азербайджана в России — эффективная локальная мера. Для Баку это может обернуться серьезными проблемами, так как диаспора азербайджанцев в нашей стране по разным данным оценивается в один миллион человек», — добавил Семибратов.
Дарья Баева