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Россия оказалась третьей в мире по числу разводов

Количество разводов РФ достигло максимальных значений. Однако эксперты запустили для решения этой проблемы специальный проект.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Как сообщает «Сноб» со ссылкой на гендиректора ВЦИОМ Елену Михайлову, в этом году в стране на 10 свадеб пришлось 8 разводов. Россия заняла третье место в мире по числу расторжений браков.

Елена Михайлова отметила, что соотношение количества разводов и бракосочетаний достигло максимального значения. Это связано со снижением значимости института официального брака. Кроме того, нередко люди «манипулируют семейным статусом», чтобы получить социальные выплаты.

Чтобы решить проблему, в стране запустили нацпроект «Семья» (подразумевает ежегодную выплату маткапитала для почти 1,7 млн семей, единого пособия для семей с детьми более 9,6 млн человек ежегодно, реализацию более 280 млн билетов за шесть лет по «Пушкинской карте»). Кроме того, помогать в развитии социального института будут проекты «Продолжительная и активная жизнь» (повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году, рост ожидаемой продолжительности здоровой жизни и прочее) и «Молодежь» (развитие условий для молодых людей).

Напомним, ранее Госдума предложила обязать пары консультироваться у психолога до развода. Также с сентября этого года в России с 650 до 5 000 рублей увеличили госпошлину за расторжение брака.

К разводам и расставаниям чаще всего приводит определенная черта личности. С людьми, у которых она есть, тяжело жить — отношения с ними напоминают минное поле.