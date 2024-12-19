Россия оказалась третьей в мире по числу разводов

Чтобы решить проблему, в стране запустили нацпроект «Семья» (подразумевает ежегодную выплату маткапитала для почти 1,7 млн семей, единого пособия для семей с детьми более 9,6 млн человек ежегодно, реализацию более 280 млн билетов за шесть лет по «Пушкинской карте»). Кроме того, помогать в развитии социального института будут проекты «Продолжительная и активная жизнь» (повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году, рост ожидаемой продолжительности здоровой жизни и прочее) и «Молодежь» (развитие условий для молодых людей).