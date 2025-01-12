Россия может прийти к четырехдневной рабочей неделе, заявили в Госдуме

«Это сокращение кто-то должен чем-то компенсировать. Компенсировать можно либо финансами, либо технологиями. И вот я считаю, что как раз технологии и должны взять на себя эту компенсационную функцию. Когда произойдет оптимизация, роботизация, искусственный интеллект позволит не снизить, а даже повысить производительность труда, не снизить, а даже повысить доходы граждан, но сократить личное присутствие, личное участие», — подчеркнул депутат.