«Россия могла использовать специальное оружие в ответ на удар по резиденции Путина»: Медведев дал интервью о безопасности РФ

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев дал новое интервью журналистам и прокомментировал последние мировые события. Акцент политик сделал на договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, который заканчивается в феврале.
По его словам, у российской стороны были претензии к США о нарушении некоторых пунктов договора. В основном, это касается политики предыдущего президента Байдена и его администрации. Однако сейчас именно РФ выступает инициатором сохранения лимитов на вооружение и возобновления договора.
«Реализация российской инициативы могла бы стать существенным вкладом в обеспечение глобальной безопасности, расширение стратегического диалога с США. Однако предметного официального ответа на наше предложение мы от Вашингтона пока не получили», — отметил Медведев.
Чиновник добавил, что для возобновления переговоров по новому ДСНВ необходимо улучшать отношения между странами, так как при Байдене они опустились ниже уровня Карибского кризиса. В действиях новой администрации, как отмечается зампред Совбеза, Россия видит попытку переосмысления безрассудного курса бывших властей. Однако радоваться пока еще слишком рано — нужно дождаться реальных действий США, а не только заявлений для журналистов.
«Нельзя не упомянуть и о заявлениях американского руководства о том, что Вашингтон может возобновить полноценные ядерные испытания. Это существенно осложнит любой потенциальный стратегический диалог между Россией и США», — заявил политик.
Также Медведев отметил, что количество стран, обладающих ядерным оружием, по его мнению, будет увеличиваться. У этого есть не только очевидные плохие стороны, но и хорошие. Например, количество конфликтов должно снизиться, так как лидеры начнут думать над своими поступками серьезнее.
Отдельного внимания удостоилась атака на резиденцию президента России Владимира Путина, которая случилась недавно. Дмитрий Медведев отметил, что это был один из примеров провокаций со стороны Европы, который мог бы привести к серьезным последствиям. Как признался политик, Россия могла нанести в ответ удар «с применением специального оружия».