«Россия могла использовать специальное оружие в ответ на удар по резиденции Путина»: Медведев дал интервью о безопасности РФ

Чиновник добавил, что для возобновления переговоров по новому ДСНВ необходимо улучшать отношения между странами, так как при Байдене они опустились ниже уровня Карибского кризиса. В действиях новой администрации, как отмечается зампред Совбеза, Россия видит попытку переосмысления безрассудного курса бывших властей. Однако радоваться пока еще слишком рано — нужно дождаться реальных действий США, а не только заявлений для журналистов.