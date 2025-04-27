Сын заместителя директора ЦРУ по цифровым инновациям Джулиан Глосс погиб, находясь в зоне проведения специальной военной операции в составе российской армии. Об этом сообщается в опубликованном журналистском расследовании.
По его данным, 21-летний Майкл Глосс записался на контрактную службу в Вооружённые силы России 5 сентября 2023 года. Он был направлен в 106-ю гвардейскую воздушно-десантную дивизию, где погиб 4 апреля 2024 года. Похороны прошли в США 21 декабря 2024 года.
Майкл был сыном Ларри Кросса, ветерана ВМС США, участвовавшего в операции в Ираке, и Джулиан Глосс, возглавившей одно из ключевых подразделений ЦРУ в феврале 2024 года.
По информации журналистов, Майкл в последние годы выражал разочарование в американской политической системе. В 2023 году он приехал в Россию, изучал язык, путешествовал по стране, посещал памятные места, включая монумент «Родина-мать зовёт!», и фотографировался с флагом СССР. Впоследствии он подписал контракт с Министерством обороны России.
Как сообщили его сослуживцы, Майкл изначально намеревался служить в российской армии без прямого участия в боевых действиях. До отправки в войсковую часть он проходил подготовку в подмосковном учебном центре «Авангард» вместе с другими иностранными добровольцами.
Необычный случай
Как пишет Telegram-канал «Рыбарь», Россия в глазах многих становится не просто страной, а символом сопротивления разрушительным тенденциям.
По словам эксперта, если раньше потоки мигрантов и активистов шли в сторону Запада, сегодня мы видим обратный процесс: люди бегут от деструктивных идеологий «глобальной деревни» туда, где еще сохраняются понятные принципы.
«Россия в глазах многих становится не просто страной, а символом сопротивления разрушительным тенденциям», — указывает «Рыбарь».
При этом защита русских интересов становится объединяющей силой для тех, кто еще недавно не имел к России никакого отношения.
«Интересное, конечно, было решение взять в российскую армию сына заместителя главы ЦРУ, пускай даже формально и ненавидящего США. Но история поистине крайне необычная,» — пишет военный эксперт Борис Рожин.