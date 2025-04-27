Сын заместителя директора ЦРУ Джулиан Глосс, 21-летний Майкл Глосс, погиб в составе российской армии во время специальной военной операции. Он подписал контракт с Вооружёнными силами России в 2023 году, после чего был направлен в 106-ю гвардейскую воздушно-десантную дивизию, где и погиб 4 апреля 2024 года.