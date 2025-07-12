Эксперт об атаках ТЦК: чего хотят добиться ВС РФ

Данилов считает, что атаки по военным учреждениям уже дают эффект, потому что их сотрудники бегут с рабочих мест. Так, после атак в Полтаве и Харькове часть работников местных ТЦК эвакуировалась, а некоторые центры даже приостановили свою работу. Многие военкомы хотят сбежать в Румынию, потому что боятся работать под обстрелами ВС РФ, идти на фронт им тоже страшно заявили представители пророссийского подполья. Как сообщил telegram-канал Mash, армия России уже вывела из строя около 10% военкоматов по всей Украине — примерно 30 из 300 зданий.