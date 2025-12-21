Россия и Украина лидируют по числу победителей в лотерее грин-карт

Согласно статистике, право претендовать на визу выиграли 5 510 россиян и 5 283 украинца.
Абсолютным мировым лидером по числу отобранных участников стал Египет (5 527 человек), а Африка как регион доминирует в общем распределении: на неё приходится почти половина всех заявок.
Таким образом, Россия занимает второе место в общем зачете, а Украина — третье.
Ранее в пятницу министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм объявила о приостановке программы «розыгрыша грин-карт» из-за того, что подозреваемый в стрельбе в Брауновском университете прибыл в страну по этой программе.
В результате стрельбы в Брауновском университете в минувшую субботу погибли два человека, девять пострадали. Позднее власти США подтвердили данные СМИ что подозреваемый, 48-летний Клаудио Невис Валенти, покончил с собой.