Россия и Китай могут объявить двусторонние годы образования

Во время визита президента России Владимира Путина в Китай могут объявить 2026—2027 годы двусторонними годами образования в РФ и КНР, сообщает Минобрнауки.
В документе отмечается, что в преддверии визита Владимира Путина в Китай, глава Минобрнауки Валерий Фальков встретился с министром образования КНР Хуай Цзиньпэном в Пекине.
Министры обсудили вопросы российско-китайского взаимодействия в сфере высшего образования, в том числе договор о создании Института фундаментальных исследований и соглашение МГТУ им. Баумана и Университета Цинхуа о создании лаборатории.
В Минобрнауки заявили, что за последние пять лет активно растет количество китайских студентов в российских университетах. По последним подсчетам, их численность увеличилась почти в два раза.
В конце текущей недели Путин отправится в Китай с четырехдневным визитом.
В мае 2025 года во время официального визита в Россию Си Цзиньпина Путин поддержал идею провести двухсторонние годы образования в России и КНР.