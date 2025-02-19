Россия и Африка. Как идет сотрудничество в борьбе с изменением климата

Стороны обсудили национальные усилия и международное сотрудничество в реализации целей Парижского соглашения, направленного на ограничение глобального потепления до 1,5°C по сравнению с доиндустриальными уровнями. По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), уровень парниковых газов в атмосфере продолжает расти, что делает выполнение этих целей особенно актуальным. В этом контексте сотрудничество между Россией и африканскими странами может стать важным элементом в достижении глобальных климатических целей.