Важная встреча
В Москве 19 февраля прошла встреча Заместителя Председателя Правительства России Александра Новака с Специальным представителем по вопросам изменения климата Президента Кении, Председателем Африканской группы переговорщиков Али Даудом Мохамедом и Председателем Комитета РСПП по климатической политике и углеродному регулированию Андреем Мельниченко. Об этом сообщается в официальном пресс-релизе правительства России. Встреча стала важным шагом в укреплении международного сотрудничества в области климатической политики.
Цели Парижского соглашения и международное сотрудничество
Стороны обсудили национальные усилия и международное сотрудничество в реализации целей Парижского соглашения, направленного на ограничение глобального потепления до 1,5°C по сравнению с доиндустриальными уровнями. По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), уровень парниковых газов в атмосфере продолжает расти, что делает выполнение этих целей особенно актуальным. В этом контексте сотрудничество между Россией и африканскими странами может стать важным элементом в достижении глобальных климатических целей.
Александр Новак отметил, что переход к экономике с «нулевыми» выбросами должен быть справедливым и учитывать различные национальные климатические и природные особенности. Это мнение поддерживается многими экспертами, которые подчеркивают, что успешная реализация климатической политики требует учета социально-экономических условий каждой страны.
Углеродный рынок и вклад лесов в поглощение выбросов
Одной из ключевых тем обсуждения стало сотрудничество на углеродном рынке, который играет важную роль в снижении выбросов парниковых газов, позволяя странам и компаниям торговать квотами на выбросы. Это создает экономические стимулы для сокращения выбросов и инвестиций в чистые технологии.
Кроме того, участники встречи обсудили необходимость учета вклада лесов в поглощение выбросов.
По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), леса поглощают около 2,6 миллиарда тонн углерода в год, что эквивалентно примерно 30% всех выбросов углерода от сжигания ископаемого топлива.
Переход к низкоуглеродной экономике
Александр Новак подчеркнул важность плавного перехода к экономике с низким уровнем выбросов парниковых газов. Он отметил, что этот переход должен быть постепенным и включать широкий спектр технологий.
Необходимо гармоничное сосуществование как «зеленой», так и традиционной энергетики, которые могут взаимно дополнять друг друга.
Приверженность России к климатической проблематике
Россия подтвердила свою приверженность климатической проблематике и намерена продолжать участие в международном диалоге по борьбе с изменением климата, несмотря на меняющийся курс других стран. В общей сложности России удалось сократить выбросы почти на 70% по сравнению с уровнем 1990 года — это абсолютный рекорд среди всех стран, участвующих в международной климатической повестке.
Участники встречи согласились, что любые односторонние барьеры или искусственные ограничения, сдерживающие достижение климатических целей, являются нецелесообразными. Глобальное потепление представляет собой один из главных вызовов будущих поколений, и только совместные усилия могут привести к эффективным решениям.
В России вопросами климатической политики активно занимается Комитет РСПП по климатической политике и углеродному регулированию под руководством Андрея Мельниченко. Комитет занимает ключевую роль в формировании национальной климатической стратегии, объединяя усилия крупнейших российских компаний и профильных научных организаций. Андрей Мельниченко также неоднократно подчеркивал важность справедливого подхода к климатическим изменениям, акцентируя внимание на необходимости учета интересов как бизнеса, так и общества в процессе перехода к устойчивой экономике.
Объединяя усилия
Андрей Мельниченко рассказал о вовлеченности Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в формирование национальной климатической политики, а также о работе экспертов РСПП на международных переговорах по климату. По его словам, интересы России и Африки в климатической повестке полностью совпадают. «Объединение голосов 1,4 млрд человек населения Африки с возможностями российской дипломатии, науки, технического прогресса позволит обеспечить продвижение справедливых принципов реализации климатической политики».
Председатель Комитета РСПП по климатической политике и углеродному регулированию подчеркнул, что «развитые страны не должны перекладывать бремя своей ответственности на развивающиеся страны. Страны с меньшей накопленной нетто-эмиссией не должны платить странам с большей нетто-эмиссией, проще говоря — “чистые” не должны платить “грязным”. На наш взгляд, эта логика должна быть в основе всей глобальной климатической архитектуры».
Сотрудничество между Россией и Африкой в области климатической политики может стать важным шагом к более справедливым и эффективным решениям в борьбе с изменением климата. Объединение усилий России и африканских стран в борьбе с изменением климата может привести к значительным результатам. Важно, чтобы обе стороны продолжали развивать сотрудничество в области технологий, обмена знаниями и научных исследований. Это позволит не только достичь климатических целей, но и создать новые возможности для экономического роста и устойчивого развития.