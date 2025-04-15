Россия и Абхазия возобновили авиасообщение спустя 30 лет

С 6 мая начнутся полеты авиакомпании «Икар» из Нижнего Новгорода в Сухум. В Минтрансе отметили, что регулярное прямое воздушное сообщение возобновляется после более чем 30-летнего перерыва, и подчеркнули, что работа по увеличению числа рейсов и привлечению других авиаперевозчиков продолжается.