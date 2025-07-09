Российским студентам разрешат преподавать в школах и колледжах

Законопроект, упрощающий доступ студентов к преподавательской деятельности, был принят Госдумой в первом чтении 10 июня. Согласно документу, студенты, обучающиеся по соответствующим направлениям и успешно прошедшие промежуточную аттестацию, смогут вести занятия в школах после прохождения переподготовки по направлению «Образование и педагогические науки». При этом работодатель, в данном случае школа, будет самостоятельно определять соответствие специальности студента преподаваемому предмету.
В настоящее время право преподавать в школах имеют только студенты педагогических вузов, напомнил первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга. Однако дефицит кадров в системе образования вынуждает искать новые решения, включая привлечение студентов, не связанных с педагогикой.
Ко второму чтению законопроекта поступили две поправки. Одна из них носит технический характер, а вторая, инициированная группой депутатов, расширяет возможности студентов, позволяя им работать также в колледжах и техникумах, но исключительно в рамках программ школьных предметов. Члены комитета одобрили поправки, отметил Мажуга.
Ожидается, что законопроект будет рассмотрен на пленарном заседании Госдумы 15 июля.
Ранее депутат Государственной думы Андрей Рябоконь предложил внести изменения в федеральный закон об образовании с целью дифференцировать стоимость обучения в вузах в зависимости от результатов Единого государственного экзамена. Инициатива направлена на снижение платы за обучение для абитуриентов с высокими баллами и установление более справедливой шкалы оплаты для студентов, поступающих на платной основе.