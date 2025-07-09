Российским студентам разрешат преподавать в школах и колледжах

Ранее депутат Государственной думы Андрей Рябоконь предложил внести изменения в федеральный закон об образовании с целью дифференцировать стоимость обучения в вузах в зависимости от результатов Единого государственного экзамена. Инициатива направлена на снижение платы за обучение для абитуриентов с высокими баллами и установление более справедливой шкалы оплаты для студентов, поступающих на платной основе.