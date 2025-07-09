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Российским студентам разрешат преподавать в школах и колледжах

Комитет Госдумы по науке и высшему образованию одобрил поправки, разрешающие студентам непрофильных вузов преподавать не только в школах, но и в учреждениях среднего профессионального образования — колледжах и техникумах.

Мадина Эбзеева
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Законопроект, упрощающий доступ студентов к преподавательской деятельности, был принят Госдумой в первом чтении 10 июня. Согласно документу, студенты, обучающиеся по соответствующим направлениям и успешно прошедшие промежуточную аттестацию, смогут вести занятия в школах после прохождения переподготовки по направлению «Образование и педагогические науки». При этом работодатель, в данном случае школа, будет самостоятельно определять соответствие специальности студента преподаваемому предмету.

В настоящее время право преподавать в школах имеют только студенты педагогических вузов, напомнил первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга. Однако дефицит кадров в системе образования вынуждает искать новые решения, включая привлечение студентов, не связанных с педагогикой.

Ко второму чтению законопроекта поступили две поправки. Одна из них носит технический характер, а вторая, инициированная группой депутатов, расширяет возможности студентов, позволяя им работать также в колледжах и техникумах, но исключительно в рамках программ школьных предметов. Члены комитета одобрили поправки, отметил Мажуга.

Ожидается, что законопроект будет рассмотрен на пленарном заседании Госдумы 15 июля.

Ранее депутат Государственной думы Андрей Рябоконь предложил внести изменения в федеральный закон об образовании с целью дифференцировать стоимость обучения в вузах в зависимости от результатов Единого государственного экзамена. Инициатива направлена на снижение платы за обучение для абитуриентов с высокими баллами и установление более справедливой шкалы оплаты для студентов, поступающих на платной основе.