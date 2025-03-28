Уличная жизнь и проституция: как российский певец Оскар выживает в США

Как сообщает канал, Скарлетт берет за свои услуги не много, от шести долларов — лишь бы хватало на сигареты и выпивку. По словам транс-дивы, яркий макияж — ее оберег от агрессивных клиентов. Рядом со Скарлетт видно гитару. По ее словам, она хочет начать выступать. В какой-то момент Скарлетт предлагает за пару баксов исполнить песню собственного сочинения, но вместо этого исполняет трек Ride Ланы Дель Рей 2012 года.