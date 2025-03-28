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Уличная жизнь и проституция: как российский певец Оскар выживает в США

Российский певец Шамиль Малкандуев, известный как Оскар и ставший бездомным в США, признался на камеру в занятиях проституцией.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Соцсети

Соответствующее видео, снятое в Нью-Йорке, опубликовал телеграм-канал Mash.

Ролик записала очевидец. На видео автор хита «Между мной и тобой» сидит на скамейке в красном платье и с боевым раскрасом. Оскар — вернее, теперь уже Скарлетт — рассказал (а), что стал транссексуалкой. Также певец признается, что зарабатывает на жизнь проституцией и в данный момент ждет клиента (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).

Как сообщает канал, Скарлетт берет за свои услуги не много, от шести долларов — лишь бы хватало на сигареты и выпивку. По словам транс-дивы, яркий макияж — ее оберег от агрессивных клиентов. Рядом со Скарлетт видно гитару. По ее словам, она хочет начать выступать. В какой-то момент Скарлетт предлагает за пару баксов исполнить песню собственного сочинения, но вместо этого исполняет трек Ride Ланы Дель Рей 2012 года.

В январе сочувствующие собрали Оскару-Скарлетт спальник и теплую одежду, но она так и не забрала их. Хотя в последнее время живет на улице и зимой было −10 градсов. Пособие от государства транс-дива по какой-то причине не снимает.

Как сообщает газета.ru, Малкандуев перебрался в США в 2019 году. Позднее он заявил, что совершил трансгендерный переход («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) и стал Скарлетт. Во время пандемии ковида транс-дива осталась без заработка и жила на пособие.

В июле прошлого года Mash рассказал, что исполнитель хочет вернуться в Россию, но друзья переживают, что к нормальной жизни в Москве он вернуться не сможет.

Тем временеем работники секс-индустрии Бельгии получили соцпособия и гарантии условий труда.