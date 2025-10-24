Российский десантный корабль преградил движение у берегов Германии

«Это не первый случай за последние месяцы, когда “Александр Шабалин” встает на торговом пути в этом районе. В сентябре корабль вставал на якорь у входа в пролив Лангеланн на пути в пролив Большой Бельт. Кроме того, уже восемь раз начиная с мая 2025-го у острова Фемарн появлялся большой противолодочный корабль Северного флота РФ “Вице-адмирал Кулаков”, — пишет EADaily со ссылкой на Telegram-канал “DW* главное”.