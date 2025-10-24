Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российский десантный корабль преградил движение у берегов Германии

У берегов Германии был замечен российский десантный корабль «Александр Шабалин». Отмечается, что 112-метровое судно встало на пути торговых судов, проходящие по проливу Фемарн-Бельт из Балтики в сторону Северного моря.

Анастасия Якушина
Автор ВФокусе Mail
Источник: OlegErm, CC BY-SA 4.0|commons.wikimedia.org

По данным немецкого издания Kieler Nachrichten, корабль располагается там с 19 октября. Он стоит у входа Любекскую бухту и хорошо виден с немецкого острова Фемарн. В местной полиции отметили, что российский корабль расположен в нейтральных водах и соблюдает все национальные и международные нормы судоходства.

Известно, что за «Александром Шабалиным» наблюдают три судна: немецкий патрульный катер Bamberg, датское патрульное судно и вспомогательный корабль Werra, направленный германским флотом из Киля.

«Это не первый случай за последние месяцы, когда “Александр Шабалин” встает на торговом пути в этом районе. В сентябре корабль вставал на якорь у входа в пролив Лангеланн на пути в пролив Большой Бельт. Кроме того, уже восемь раз начиная с мая 2025-го у острова Фемарн появлялся большой противолодочный корабль Северного флота РФ “Вице-адмирал Кулаков”, — пишет EADaily со ссылкой на Telegram-канал “DW* главное”.

Сообщается, что российские корабли становятся препятствием из-за того, что мешают рыболовству и научным исследованиям в Германии. Например, исследовательским судам Alkor и Littorina из Киля пришлось менять маршрут, чтобы не пересекаться с российскими кораблями.

Ранее политолог объяснил, почему планы Евросоюза на блокаду российских танкеров обречены на провал.

*Выполняет функции иностранного агента

Узнать больше по теме
Иностранные агенты: что нужно знать об одном из самых динамичных законов России
Юридический статус «иностранного агента», вводившийся поэтапно на протяжении последнего десятилетия, продолжает эволюционировать и оказывать существенное влияние на деятельность неправительственных организаций, медиа и частных лиц. Наша статья представляет собой попытку всестороннего и сбалансированного анализа этого явления: его юридических оснований, практических последствий, исторического контекста и ключевых споров вокруг него.
Читать дальше