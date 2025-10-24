Российский десантный корабль преградил движение у берегов Германии

По данным немецкого издания Kieler Nachrichten, корабль располагается там с 19 октября. Он стоит у входа Любекскую бухту и хорошо виден с немецкого острова Фемарн. В местной полиции отметили, что российский корабль расположен в нейтральных водах и соблюдает все национальные и международные нормы судоходства.
Известно, что за «Александром Шабалиным» наблюдают три судна: немецкий патрульный катер Bamberg, датское патрульное судно и вспомогательный корабль Werra, направленный германским флотом из Киля.
«Это не первый случай за последние месяцы, когда “Александр Шабалин” встает на торговом пути в этом районе. В сентябре корабль вставал на якорь у входа в пролив Лангеланн на пути в пролив Большой Бельт. Кроме того, уже восемь раз начиная с мая 2025-го у острова Фемарн появлялся большой противолодочный корабль Северного флота РФ “Вице-адмирал Кулаков”, — пишет EADaily со ссылкой на Telegram-канал “DW* главное”.
Сообщается, что российские корабли становятся препятствием из-за того, что мешают рыболовству и научным исследованиям в Германии. Например, исследовательским судам Alkor и Littorina из Киля пришлось менять маршрут, чтобы не пересекаться с российскими кораблями.
*Выполняет функции иностранного агента