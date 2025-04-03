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Минздрав скорректировал порядок проверки школьников на наркотики

Минздрав убрал два наркотических вещества из перечня для профилактического медосмотра.

Георгий Мазуркевич
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

Профилактический осмотр школьников на наркотики — обязательная процедура, которую проводят по механизму, разработанному Минздравом РФ, среди учащихся старше 13 лет.

Как пишет «Правмир», с 1 сентября в правила профилактического осмотра внесут небольшие изменения, которые уже подготовило ведомство.

Механизм проверки останется прежним, а вот список препаратов, которые будут искать в анализах школьников, скорректировали: из перечня пропали кокаин и фенциклидин.

Профилактическую проверку проводят в школах, техникумах, колледжах и вузах страны. От нее можно отказаться, если ребенку 14 и меньше лет, для этого нужно заявление одного из родителей школьника или его законного представителя. Ученики, достигшие 15 лет, могут отказаться от осмотра самостоятельно.

Изменения вступят в силу с началом нового учебного года.