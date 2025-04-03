Минздрав скорректировал порядок проверки школьников на наркотики

Профилактическую проверку проводят в школах, техникумах, колледжах и вузах страны. От нее можно отказаться, если ребенку 14 и меньше лет, для этого нужно заявление одного из родителей школьника или его законного представителя. Ученики, достигшие 15 лет, могут отказаться от осмотра самостоятельно.