Российские вузы против ЕГЭ: как искусственный интеллект изменит экзамены

Председатель комиссии по образованию Научного совета при президиуме РАН и омбудсмен в сфере образования Амет Володарский считает, что в ближайшем будущем в России может быть принято решение об отказе от традиционной формы экзаменов в пользу внедрения цифрового портфолио и использования искусственного интеллекта, передает Общественная Служба Новостей.
Теперь абитуриенты имеют возможность включать в свои итоговые результаты баллы за участие в мероприятиях, проводимых учебными заведениями, такими как профориентация. Это будет служить дополнительным источником оценок, который не зависит от результатов ЕГЭ, отметил он.
Вместо этого Володарский предлагает использовать цифровое портфолио в сочетании с технологиями искусственного интеллекта.
«Информация, которую учащийся предоставляет в своем электронном портфолио, будет обрабатываться искусственным интеллектом. С таким портфолио выпускник сможет направить свои данные в пять выбранных вузов, после чего эти учебные заведения смогут отправить приглашения на основе анализа, выполненного ИИ,» — пояснил омбудсмен.
Ранее сообщалось, что Рособрнадзор фиксирует всплеск мошеннических атак, связанных с ЕГЭ. Злоумышленники создавали аккаунты в Telegram и продавали фальшивые варианты заданий экзамена.