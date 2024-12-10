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Российские вузы против ЕГЭ: как искусственный интеллект изменит экзамены

Первый шаг в данном направлении уже сделан.

Мадина Эбзеева
Автор ВФокусе Mail
Источник: Unsplash

Председатель комиссии по образованию Научного совета при президиуме РАН и омбудсмен в сфере образования Амет Володарский считает, что в ближайшем будущем в России может быть принято решение об отказе от традиционной формы экзаменов в пользу внедрения цифрового портфолио и использования искусственного интеллекта, передает Общественная Служба Новостей.

Теперь абитуриенты имеют возможность включать в свои итоговые результаты баллы за участие в мероприятиях, проводимых учебными заведениями, такими как профориентация. Это будет служить дополнительным источником оценок, который не зависит от результатов ЕГЭ, отметил он.

Эксперт подчеркнул необходимость отказа от традиционных экзаменов, так как они лишь отражают уровень усвоения учебного материала и не всегда соответствуют требованиям вузов.

Вместо этого Володарский предлагает использовать цифровое портфолио в сочетании с технологиями искусственного интеллекта.

«Информация, которую учащийся предоставляет в своем электронном портфолио, будет обрабатываться искусственным интеллектом. С таким портфолио выпускник сможет направить свои данные в пять выбранных вузов, после чего эти учебные заведения смогут отправить приглашения на основе анализа, выполненного ИИ,» — пояснил омбудсмен.

Ранее сообщалось, что Рособрнадзор фиксирует всплеск мошеннических атак, связанных с ЕГЭ. Злоумышленники создавали аккаунты в Telegram и продавали фальшивые варианты заданий экзамена.