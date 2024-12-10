Российские вузы против ЕГЭ: как искусственный интеллект изменит экзамены

Председатель комиссии по образованию Научного совета при президиуме РАН и омбудсмен в сфере образования Амет Володарский считает, что в ближайшем будущем в России может быть принято решение об отказе от традиционной формы экзаменов в пользу внедрения цифрового портфолио и использования искусственного интеллекта, передает Общественная Служба Новостей.