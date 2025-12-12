Российские туристы массово жалуются на отмену авиарейсов в Японию

Российские туристы жалуются на массовую отмену авиарейсов из Китая в Японию. Вице-президент АТОР по международным вопросам Артур Мурадян подтвердил, что такая проблема, правда, существует.
«Китайские авиакомпании отменяют рейсы в связи с тем, что на уровне правительства китайцам рекомендовано не ездить в Японию. Но я бы не назвал это массовым явлением», — сообщил Мурадян.
Ситуацию представитель АТОР назвал некритичной. По его словам, туристов в таком случае пересаживают на другие рейсы. Случаев же, когда отменялся перелет, но не предлагали альтернативный вариант, не было.
Напомним, что напряжение между Пекином и Токио возникло в ноябре, когда премьер-министр Японии Санаэ Такаити высказалась про возможное нападение Китая на Тайвань. 14 ноября правительство КНР попросило своих граждан воздержаться от поездок в Японию.