Российские туристы массово жалуются на отмену авиарейсов в Японию

Слухи об этом прокомментировал вице-президент Ассоциации туроператоров России.

Андрей Монид
Автор ВФокусе Mail
Источник: Андрей Титов/Бизнес Online/ТАСС

Российские туристы жалуются на массовую отмену авиарейсов из Китая в Японию. Вице-президент АТОР по международным вопросам Артур Мурадян подтвердил, что такая проблема, правда, существует.

«Китайские авиакомпании отменяют рейсы в связи с тем, что на уровне правительства китайцам рекомендовано не ездить в Японию. Но я бы не назвал это массовым явлением», — сообщил Мурадян.

Ситуацию представитель АТОР назвал некритичной. По его словам, туристов в таком случае пересаживают на другие рейсы. Случаев же, когда отменялся перелет, но не предлагали альтернативный вариант, не было.

Напомним, что напряжение между Пекином и Токио возникло в ноябре, когда премьер-министр Японии Санаэ Такаити высказалась про возможное нападение Китая на Тайвань. 14 ноября правительство КНР попросило своих граждан воздержаться от поездок в Японию.