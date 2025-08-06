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Российские боевые машины в Белоруссии вызвали тревогу в Польше

На северной границе с Украиной, в районе Гомеля, были замечены российские боевые машины пехоты с необычными опознавательными знаками, включая элементы защиты от беспилотников и красные маркировки. Об этом заявил редактор польского аналитического портала «Форсал» Войцех Родак.

Мадина Эбзеева
Автор ВФокусе Mail
Источник: Соцсети

«Это очень опасный сигнал!» — подчеркнул Родак, ссылаясь на предупреждения белорусской оппозиции. По его словам, аналогичные красные опознавательные знаки используются на форме российских военных, участвующих в боевых действиях на территории Украины.

В то же время украинские официальные представители опровергают информацию о концентрации белорусских войск у границы. Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что масштабного перемещения белорусских сил не наблюдается.

Военный эксперт Дмитрий Снегирёв предположил, что формирование белорусской дивизии не связано с подготовкой к нападению на Украину.

«Скорее всего, Лукашенко использует этот шаг для оказания военно-политического давления на Литву, Латвию, Эстонию и Польшу, которые он считает недружественными. Новые [воинские части] могут продемонстрировать силу и укрепить позиции Белоруссии в регионе», — отметил Снегирёв.

Ранее эксперт раскрыл неожиданный сценарий завершения конфликта на Украине. По его мнению, с большой долей вероятности он может закончиться по грузинскому сценарию.