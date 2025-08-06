Российские боевые машины в Белоруссии вызвали тревогу в Польше

«Скорее всего, Лукашенко использует этот шаг для оказания военно-политического давления на Литву, Латвию, Эстонию и Польшу, которые он считает недружественными. Новые [воинские части] могут продемонстрировать силу и укрепить позиции Белоруссии в регионе», — отметил Снегирёв.