Российские боевые машины в Белоруссии вызвали тревогу в Польше

«Это очень опасный сигнал!» — подчеркнул Родак, ссылаясь на предупреждения белорусской оппозиции. По его словам, аналогичные красные опознавательные знаки используются на форме российских военных, участвующих в боевых действиях на территории Украины.
В то же время украинские официальные представители опровергают информацию о концентрации белорусских войск у границы. Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что масштабного перемещения белорусских сил не наблюдается.
Военный эксперт Дмитрий Снегирёв предположил, что формирование белорусской дивизии не связано с подготовкой к нападению на Украину.
«Скорее всего, Лукашенко использует этот шаг для оказания военно-политического давления на Литву, Латвию, Эстонию и Польшу, которые он считает недружественными. Новые [воинские части] могут продемонстрировать силу и укрепить позиции Белоруссии в регионе», — отметил Снегирёв.
Ранее эксперт раскрыл неожиданный сценарий завершения конфликта на Украине. По его мнению, с большой долей вероятности он может закончиться по грузинскому сценарию.