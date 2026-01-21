Популярные темы
Российские альпинисты заблокированы на вулкане в Антарктиде

Российские альпинисты застряли на вулкане Сидли в Антарктиде. Жесточайшая вьюга не дает им сдвинуться с места.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail

Как сообщает SHOT, в беду попали 12 российских альпинистов во главе с гидами Артемом Ростовцевым и Александром Дорожуковым. Группа отправились в одно из самых суровых мест планеты — на гору Сидли в Антарктиде. Это потухший вулкан, чья высота достигает 4 285 метров. По ночам температура воздуха опускается там до −42 градусов.

Альпинисты смогли подняться на 1 500 метров, после чего их настигла непогода. Россияне не могут ни спуститься, ни подняться уже шестой день.

Ранее сообщалось, что один альпинист погиб, двое пропали после восхождения на пик Тянь-Шань в Казахстане.