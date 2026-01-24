Атака украинских БПЛА по регионам России: что известно

Как уточнили в ведомстве, большую часть дронов уничтожили над территорией Ростовской области — 46. Губернатор региона Юрий Слюсарь сообщил, что беспилотники сбили в Каменске-Шахтинском и Донецке, а также в Каменском, Матвеево-Курганском и Чертковском районах.
«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала», — написал он в своем Telegram-канале.
Еще 22 БПЛА были сбиты над территорией Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков накануне сообщил, что в Борисовском округе в результате удара украинского беспилотника по машине пострадал мирный житель.
«Мужчине, получившему осколочные ранения головы и ног, оказывают медицинскую помощь в Борисовской ЦРБ. Для дальнейшего лечения пострадавший будет переведён в городскую больницу № 2 г. Белгорода. Машина сгорела», — написал он в своем Telegram-канале.
Три вражеских дрона прошедшей ночью ликвидировали над территорией Крыма. Два летательных аппарата сбили над Курской областью и по одному БПЛА было уничтожено над Воронежской и Брянской областями.