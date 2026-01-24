Атака украинских БПЛА по регионам России: что известно

Как уточнили в ведомстве, большую часть дронов уничтожили над территорией Ростовской области — 46. Губернатор региона Юрий Слюсарь сообщил, что беспилотники сбили в Каменске-Шахтинском и Донецке, а также в Каменском, Матвеево-Курганском и Чертковском районах.