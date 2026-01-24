Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Атака украинских БПЛА по регионам России: что известно

Над шестью регионами России минувшей ночью силы ПВО перехватили и уничтожили 75 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Альмир Хабибуллин
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

Как уточнили в ведомстве, большую часть дронов уничтожили над территорией Ростовской области — 46. Губернатор региона Юрий Слюсарь сообщил, что беспилотники сбили в Каменске-Шахтинском и Донецке, а также в Каменском, Матвеево-Курганском и Чертковском районах.

«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала», — написал он в своем Telegram-канале.

Еще 22 БПЛА были сбиты над территорией Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков накануне сообщил, что в Борисовском округе в результате удара украинского беспилотника по машине пострадал мирный житель.

«Мужчине, получившему осколочные ранения головы и ног, оказывают медицинскую помощь в Борисовской ЦРБ. Для дальнейшего лечения пострадавший будет переведён в городскую больницу № 2 г. Белгорода. Машина сгорела», — написал он в своем Telegram-канале.

Три вражеских дрона прошедшей ночью ликвидировали над территорией Крыма. Два летательных аппарата сбили над Курской областью и по одному БПЛА было уничтожено над Воронежской и Брянской областями.