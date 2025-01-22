Россельхознадзор: рыба из Черного и Азовского морей безопасна для потребления

Сотрудники Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора провели проверку рыбы в регионах, где ранее были зафиксированы выбросы нефтепродуктов.
Лабораторные исследования, проведенные ФГБУ «Национальный центр безопасности рыбной и сельскохозяйственной продукции», показали, что загрязнений в рыбе от разлива мазута не обнаружено. Все показатели безопасности находятся в пределах допустимых норм.
Специалисты Россельхознадзора отобрали пробы различных видов рыбы, включая охлажденного пеленгаса, камбалу, ставриду и окуня, а также замороженную тюльку и хамсу в Керчи, Феодосии, Севастополе и Херсонской области. Также была исследована черноморская хамса, выброшенная на берег в Севастополе.
Кроме того, Роспотребнадзор, Росрыболовство и Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий (ВАРПЭ) работают над созданием временных правил для гигиенического осмотра уловов из Азово-Черноморского района.
Глава ВАРПЭ Герман Зверев подчеркнул, что главная задача — получить точную информацию о состоянии водных биоресурсов в этом районе. Это поможет избежать рисков для здоровья населения и сохранить возможность для ведения рыболовства.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме «Волгонефти-239», находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.