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Росреестр объяснил, как изменятся правила регистрации земельных участков

МОСКВА, 12 фев — РИА Недвижимость. В России с 1 марта нельзя будет зарегистрировать сделку с земельными участками, если их границы не внесены в единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), говорится в сообщении Росреестра.

Источник: РИА "Новости"

«Изменения внесены в статью 26 закона о регистрации недвижимости. В частности, с 1 марта 2025 года регистрационные действия в отношении земельного участка не смогут быть выполнены, если в ЕГРН отсутствуют сведения о местоположении его границ. Также нельзя будет поставить на кадастровый учет или оформить права на здание, сооружение или объект незавершенного строительства, расположенные на земельном участке без учтенных границ», — отмечается в сообщении.

В нем указывается, что при отсутствии в ЕГРН сведений о границах земельных участков невозможно однозначно определить, где участок в действительности находится и какой является его площадь. Также имеют место случаи, когда продавец показывает покупателю чужой земельный участок или объясняет, что в земельный участок входит территория, которая не является его частью.

«Практика показывает, что именно отсутствие точно определенных границ является причиной большинства конфликтов между владельцами смежных земельных участков. К примеру, бывает, что собственник соседнего участка предъявляет претензии о захвате земли новым покупателем или наоборот. В этом случае начинаются долгие споры с соседями, и нередко приходиться обращаться в суд», — говорится в пресс-релизе.

В нем уточняется, что по новым правилам Росреестр примет документы для регистрации, но в случае отсутствии в ЕГРН сведений о границах земельных участков учетно-регистрационные действия будут приостановлены.

В сообщении добавляется, что внести в ЕГРН сведения о границах земельного участка можно на основании заявления об осуществлении государственного кадастрового учета и межевого плана, которые правообладатель такого участка предоставляет в орган регистрации прав.