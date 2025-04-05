Роспотребнадзор заявил, что в России нет случаев лихорадки чикунгунья

Согласно информации в СМИ, на острове Реюньон в Индийском океане, находящемся под юрисдикцией Франции, введен чрезвычайный план оперативного реагирования, связанный с ростом заболеваемости лихорадкой чикугунья, пояснили в ведомстве.
«Роспотребнадзор держит на контроле информацию о распространении арбовирусных инфекций в мире… На территории Российской Федерации случаи лихорадки чикунгунья не зарегистрированы. В России есть отечественные тест-системы, позволяющие оперативно диагностировать заболевание», — рассказали в пресс-службе.
Там пояснили, что лихорадка чикунгунья — это вирусная инфекция, которая передается человеку с укусами кровососущих насекомых. В основном переносчиками болезни являются комары двух видов Aedes aegypti и Aedes albopictus, которые могут также передавать другие вирусы, включая лихорадку Денге.
По информации Роспотребнадзора, с начала 2025 года в мире зарегистрировано свыше 98 тысяч случаев заболеваний лихорадкой чикунгунья вследствие местной передачи возбудителя. В таких странах как Тайвань, Австралия, Чили и Германия зарегистрировано 19 завозных случаев.
«Специалисты Роспотребнадзора на постоянной основе проводят мониторинг санитарно-эпидемиологической обстановки за рубежом и контролируют эпидемические риски», — рассказали в Роспотребнадзоре.
В ведомстве добавили, что основными симптомами заболевания являются повышение температуры до 40 градусов, головные боли, боли в мышцах и суставах. В большинстве случаев болезнь не приводит к опасным для жизни осложнениям, однако она может представлять угрозу для пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом.
Естественными районами распространения лихорадки чикунгунья считаются тропики Африки, Индии, Юго-Восточной Азии и островов Индийского океана, где сезонные вспышки инфекции фиксируются ежегодно, а также Мексика и Гватемала.
«Люди, совершающие поездки в районы риска, должны соблюдать элементарные меры предосторожности, в том числе использовать репелленты, носить одежду с длинными рукавами и брюки и предусматривать в комнатах оконные сетки для предотвращения проникновения насекомых», — пояснили там.