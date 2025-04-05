Роспотребнадзор заявил, что в России нет случаев лихорадки чикунгунья

В ведомстве добавили, что основными симптомами заболевания являются повышение температуры до 40 градусов, головные боли, боли в мышцах и суставах. В большинстве случаев болезнь не приводит к опасным для жизни осложнениям, однако она может представлять угрозу для пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом.