Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о неизвестном заболевании в Индии

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Роспотребнадзор следит за появившейся информацией о случаях неизвестного заболевания в Индии, в пунктах пропуска через границу РФ работает система «Периметр». Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора.
По информации ведомства, в Индии зарегистрированы случаи заболевания неизвестной этиологии, с декабря 2024 года зарегистрировано 38 случаев заболевания, 17 из них с летальным исходом, все случаи выявлены среди членов трех семей. В числе симптомов отмечается лихорадка, тошнота, слабость, у всех умерших отмечен отек мозга.
«Роспотребнадзор отслеживает информацию о случаях заболеваний неизвестной этиологии в Республике Индия. В сети учреждений ведомства создана лабораторная база, находятся в штате подготовленные специалисты, а также функционируют референс-центры ведущих научных организаций, что позволяет оперативно выявлять риски и предпринимать дополнительные меры. Информация о каждом случае подозрения на инфекционное заболевание незамедлительно поступает в Роспотребнадзор», — говорится в сообщении.
Там уточнили, что в пунктах пропуска через госграницу РФ постоянно работает система «Периметр», анализирующая эпидемические риски. Она помогает выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний, прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.