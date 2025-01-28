Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о неизвестном заболевании в Индии

«Роспотребнадзор отслеживает информацию о случаях заболеваний неизвестной этиологии в Республике Индия. В сети учреждений ведомства создана лабораторная база, находятся в штате подготовленные специалисты, а также функционируют референс-центры ведущих научных организаций, что позволяет оперативно выявлять риски и предпринимать дополнительные меры. Информация о каждом случае подозрения на инфекционное заболевание незамедлительно поступает в Роспотребнадзор», — говорится в сообщении.