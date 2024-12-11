Роспотребнадзор выступил за приостановку продажи аромаингаляторов

В пресс-службе Роспотребнадзора отметили, что в некоторых случаях документы вообще отсутствуют, что нарушает установленные правила и может угрожать безопасности потребителей. При этом, продолжили в ведомстве, даже если в сопроводительных материалах к товару есть декларация о соответствии, это не всегда соответствует действительности.