Роспотребнадзор вводит новые правила для безопасной доставки еды

«Эти рекомендации включают как обязательные правила, так и рекомендации, направленные на обеспечение безопасности и качества пищевых продуктов, доставляемых населению», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства, его приводят РИА Новости.
Одним из ключевых моментов является обязательная маркировка готовых блюд, которые поступают из предприятий общественного питания. Также компании должны иметь все необходимые документы, подтверждающие соответствие продукции установленным требованиям, таким как свидетельство о регистрации и ветеринарные свидетельства.
Кроме того, рекомендации включают указания по организации пунктов сбора заказов, утилизации отходов и использованию многоразовой упаковки. Важным аспектом станет контроль состояния здоровья курьеров и регулярная уборка в пунктах доставки.
Ранее корреспондент одной из московских газет решил выяснить, как на самом деле работают курьеры и сколько они зарабатывают.