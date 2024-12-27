Роспотребнадзор вводит новые правила для безопасной доставки еды

Одним из ключевых моментов является обязательная маркировка готовых блюд, которые поступают из предприятий общественного питания. Также компании должны иметь все необходимые документы, подтверждающие соответствие продукции установленным требованиям, таким как свидетельство о регистрации и ветеринарные свидетельства.