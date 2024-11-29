Роспотребнадзор составил список рекомендаций по безопасности при онлайн-покупках

Прежде всего в Роспотребнадзоре посоветовали составлять список товаров заранее. Это позволит избежать импульсивных покупок.
Чтобы не перевести деньги мошенникам, важно проверять подлинность сайтов — порой злоумышленники создают поддельные страницы интернет-магазинов с похожими адресами. Также следует помнить о возможных рисках, связанных с переходом по подозрительным ссылкам, с нежелательными электронными письмами или телефонными звонками.
Одним из самых безопасных способов онлайн-транзакций являются кредитные карты и надежные платежные сервисы. Передача сторонним лицам личных данных, таких как СНИЛС или номер счета в банке, может быть сопряжена с рисками.
Некачественные или поврежденные товары можно вернуть или обменять, необходимо заранее изучить политику возврата и обмена у конкретного магазина или продавца.
Упоминания о скидках не всегда действительны, порой это маркетинговая уловка. Роспотребнадзор порекомендовал сравнивать цены на аналогичные товары у разных продавцов, чтобы выбрать более выгодный вариант.
«Помните, если вы столкнулись с нарушением прав потребителей, то вы можете обратиться в Роспотребнадзор или его территориальный орган напрямую или заполнить форму обращения на официальном сайте Роспотребнадзора», — отметили в пресс-службе ведомства.
Ранее, 28 ноября, проведенный Россельхозбанком опрос показал, что почти половина опрошенных россиян (47%) планируют совершить покупки в «черную пятницу». При этом 41% респондентов сообщили, что сначала посмотрят, что предложат магазины в этот период, а 12% планируют воздержаться от участия в акциях.
До этого, 8 ноября, в Почта Банке рассказали, что во время распродаж активизируются мошенники. Как уточнили в кредитной организации, злоумышленники, предлагая максимально выгодные предложения, переводят пользователей Сети на сторонние сайты.