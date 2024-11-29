Роспотребнадзор составил список рекомендаций по безопасности при онлайн-покупках

Ранее, 28 ноября, проведенный Россельхозбанком опрос показал, что почти половина опрошенных россиян (47%) планируют совершить покупки в «черную пятницу». При этом 41% респондентов сообщили, что сначала посмотрят, что предложат магазины в этот период, а 12% планируют воздержаться от участия в акциях.