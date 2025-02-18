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Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости ОРВИ за неделю на 7,7%

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Заболеваемость ОРВИ в России выросла за неделю на 7,7%, а коронавирусной инфекцией, наоборот, снизилась — на 8,3%, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Источник: © РИА Новости

«По итогам седьмой недели 2025 года в России зарегистрирован рост заболеваемости респираторными вирусными инфекциями на 7,7% по сравнению с предыдущей неделей. Общее количество зафиксированных случаев достигло 932 тысяч», — говорится в сообщении.

Превышение среднероссийского показателя отмечено в 49 регионах страны, в 30 субъектах количество госпитализаций увеличилось на 30% по сравнению с прошлой неделей, уточнили в ведомстве.

Для предотвращения распространения респираторных инфекций в России закрыты 267 школ в 34 регионах и 87 детских дошкольных учреждений в 26 регионах, отметили в пресс-службе.

Также по итогам последней недели в России зарегистрировано 6,5 тысяч случаев COVID-19, что на 8,3% ниже, чем на прошлой неделе, добавили в Роспотребнадзоре.