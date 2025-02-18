Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости ОРВИ за неделю на 7,7%

«По итогам седьмой недели 2025 года в России зарегистрирован рост заболеваемости респираторными вирусными инфекциями на 7,7% по сравнению с предыдущей неделей. Общее количество зафиксированных случаев достигло 932 тысяч», — говорится в сообщении.
Превышение среднероссийского показателя отмечено в 49 регионах страны, в 30 субъектах количество госпитализаций увеличилось на 30% по сравнению с прошлой неделей, уточнили в ведомстве.
Для предотвращения распространения респираторных инфекций в России закрыты 267 школ в 34 регионах и 87 детских дошкольных учреждений в 26 регионах, отметили в пресс-службе.
Также по итогам последней недели в России зарегистрировано 6,5 тысяч случаев COVID-19, что на 8,3% ниже, чем на прошлой неделе, добавили в Роспотребнадзоре.