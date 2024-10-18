Роспотребнадзор сообщил о подъеме заболеваемости пневмонией

По состоянию на 15 октября в России (с 7 по 13 октября) с COVID госпитализированы 2334 человека, зафиксировано 36 летальных исходов. Увеличилось число госпитализаций в 36 субъектах Российской Федерации, в том числе в 16 регионах оно выше, чем в среднем по России.