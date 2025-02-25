Роспотребнадзор: Рост заболеваемости ОРВИ в России составил 6,5%

В целях предотвращения распространения респираторных инфекций в России закрыты 510 школ в 42 регионах и 100 детских дошкольных учреждений в 30 регионах, также закрыты пять школ-интернатов. Частично закрыты 7 тыс. 636 классов и 1 тыс. 968 групп дошкольников, а также 13 групп в школах-интернатах и 74 группы в профессионально-технических училищах.