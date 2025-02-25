Популярные темы
Общество
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Факты
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Роспотребнадзор: Рост заболеваемости ОРВИ в России составил 6,5%

Рост заболеваемости ОРВИ в России составил 6,5%, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

Источник: Аргументы и факты

«По итогам восьмой недели 2025 года в России зарегистрирован рост заболеваемости респираторными вирусными инфекциями на 6,5% по сравнению с предыдущей неделей. Общее количество зафиксированных случаев достигло 993 тыс. Превышение среднероссийского показателя отмечено в 49 регионах страны. В 30 субъектах Российской Федерации количество госпитализаций увеличилось на 30% по сравнению с прошлой неделей», — говорится в материале.

Как отмечается, продолжается увеличение доли вирусов гриппа в структуре положительных находок, при этом преобладают вирусы гриппа B и A (H1N1). Среди вирусов негриппозной этиологии преобладают риновирусы, РС-вирусы.

В целях предотвращения распространения респираторных инфекций в России закрыты 510 школ в 42 регионах и 100 детских дошкольных учреждений в 30 регионах, также закрыты пять школ-интернатов. Частично закрыты 7 тыс. 636 классов и 1 тыс. 968 групп дошкольников, а также 13 групп в школах-интернатах и 74 группы в профессионально-технических училищах.

Также по итогам восьмой недели 2025 года в России зарегистрировано 5,9 тыс. COVID-19, что на 10,2% ниже, чем на прошлой неделе. «Ситуация на контроле Роспотребнадзора», — отметили в ведомстве.