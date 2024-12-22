Роспотребнадзор рассказал, почему зимой нужно проветривать помещения

Лучше всего открыть окно полностью на 5−10 минут и хорошенько проветрить;Делать это нужно регулярно: не реже 2−3 раз в день (а лучше каждые 1,5−2 часа);Обязательно проветрить спальню перед сном;Кухню проветриваем во время и после приготовления пищи, комнаты — в процессе или после уборки, чтобы убрать запахи и загрязняющие воздух вещества;Если дома слишком сухо — проветривание стоит дополнить увлажнением — с помощью специальных увлажнителей.