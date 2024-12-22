Роспотребнадзор рассказал, почему зимой нужно проветривать помещения

Без циркуляции свежего воздуха, в доме будут накапливаться не только пыль, но и летучие органические соединения (от чистящих средств, освежителей воздуха, стиральных порошков, новой мебели, ковролина
Чем грозит редкое поступление свежего воздуха?
- пересушивание слизистых, першение в горле;
- затрудненное носовое дыхание;
- обострение аллергии, астмы;
- частые ОРВИ;
- усталость, сонливость;
- плохой сон.
Чем помогает частое проветривание?
- свежий воздух насыщает пространство кислородом и снижает концентрацию углекислого газа, а это повышает когнитивные функции: концентрацию и работоспособность в целом;
- улучшается настроение;
- улучшается сон;
- снижение концентрации пыли, спор плесени и уровня микробов, а также вредных летучих веществ в воздухе хорошо влияет на здоровье;
- если в доме есть больные ОРВИ — проветривание снижает риск распространения инфекции.
Как правильно проветривать?
Лучше всего открыть окно полностью на 5−10 минут и хорошенько проветрить;Делать это нужно регулярно: не реже 2−3 раз в день (а лучше каждые 1,5−2 часа);Обязательно проветрить спальню перед сном;Кухню проветриваем во время и после приготовления пищи, комнаты — в процессе или после уборки, чтобы убрать запахи и загрязняющие воздух вещества;Если дома слишком сухо — проветривание стоит дополнить увлажнением — с помощью специальных увлажнителей.
Какой должна быть погода в доме?
- 18−24 °C — допустимая температура жилых помещений
- 20−22°C — оптимальная температура для нашего организма
- 30−60% — допустимая влажность
- 45−50% — идеальная влажность для нормального самочувствия.