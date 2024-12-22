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Роспотребнадзор рассказал, почему зимой нужно проветривать помещения

Зимой воздух в помещении может быть в несколько раз загрязненнее, чем снаружи, поэтому регулярное обновление воздуха просто необходимо. Об этом напомнили в Роспотребнадзоре в рамках проекта «Санпросвет».

Источник: Российская газета

Без циркуляции свежего воздуха, в доме будут накапливаться не только пыль, но и летучие органические соединения (от чистящих средств, освежителей воздуха, стиральных порошков, новой мебели, ковролина и т. д.) Кроме того, когда работает отопление, воздух становится чрезмерно сухим. Все это вместе отрицательно сказывается на нашем самочувствии и дыхательной системе.

Чем грозит редкое поступление свежего воздуха?

  • пересушивание слизистых, першение в горле;
  • затрудненное носовое дыхание;
  • обострение аллергии, астмы;
  • частые ОРВИ;
  • усталость, сонливость;
  • плохой сон.

Чем помогает частое проветривание?

  • свежий воздух насыщает пространство кислородом и снижает концентрацию углекислого газа, а это повышает когнитивные функции: концентрацию и работоспособность в целом;
  • улучшается настроение;
  • улучшается сон;
  • снижение концентрации пыли, спор плесени и уровня микробов, а также вредных летучих веществ в воздухе хорошо влияет на здоровье;
  • если в доме есть больные ОРВИ — проветривание снижает риск распространения инфекции.

Как правильно проветривать?

Лучше всего открыть окно полностью на 5−10 минут и хорошенько проветрить;Делать это нужно регулярно: не реже 2−3 раз в день (а лучше каждые 1,5−2 часа);Обязательно проветрить спальню перед сном;Кухню проветриваем во время и после приготовления пищи, комнаты — в процессе или после уборки, чтобы убрать запахи и загрязняющие воздух вещества;Если дома слишком сухо — проветривание стоит дополнить увлажнением — с помощью специальных увлажнителей.

Какой должна быть погода в доме?

  • 18−24 °C — допустимая температура жилых помещений
  • 20−22°C — оптимальная температура для нашего организма
  • 30−60% — допустимая влажность
  • 45−50% — идеальная влажность для нормального самочувствия.